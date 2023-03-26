В США закроют АЭС «Монтичелло»

В США специалисты начнут отключать от сети расположенную в штате Миннесота АЭС "Монтичелло", чтобы провести ремонт и устранить последствия утечки воды с тритием. Об этом сообщила компания Xcel Energy, в ведении которой находится АЭС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил президент регионального отделения компании Крис Кларк, утечка не представляет опасности для населения или окружающей среды, однако руководство решило, что "лучшим вариантом действий будет отключение электростанции и немедленное проведение долговременного ремонта".

В ноябре 2022 года на АЭС произошло утечка более 400 тыс. галлонов (1,5 млн литров) воды с тритием, радиоактивным изотопом водорода, информация об инциденте была обнародована 16 марта. Специалисты частично собрали воду из протекающей трубы и отправили ее обратно на предприятие для повторного использования, при этом небольшое количество воды попало в грунтовые воды, рассказали в Xcel Energy.

Позже 22 марта была обнаружена еще одна утечка - нескольких сотен литров. В компании заверили, что утечки локализованы, специалисты собрали около 32% вылившейся жидкости с тритием.