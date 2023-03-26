https://news.day.az/world/1549668.html Стрельба в Гамбурге - есть погибшие
Стрельба в Гамбурге - есть погибшие
В результате стрельбы в Гамбурге на севере Германии погибли два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild.
Отмечается, что ЧП случилось в районе Лангенхорн прошедшей ночью. Свидетели сообщили о перестрелке. На место прибыли 28 патрульных машин. На тротуаре между домами были обнаружены двое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями.
Полицейские обнаружили рядом с одним из погибших пистолет.
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