Стрельба в Гамбурге

В результате стрельбы в Гамбурге на севере Германии погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bild.

Отмечается, что ЧП случилось в районе Лангенхорн прошедшей ночью. Свидетели сообщили о перестрелке. На место прибыли 28 патрульных машин. На тротуаре между домами были обнаружены двое мертвых мужчин с огнестрельными ранениями.

Полицейские обнаружили рядом с одним из погибших пистолет.