Германия и ЕС договорились об использовании электротоплива в автомобилях

Германия и ЕС достигли соглашения об углеродно-нейтральном топливе для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в автомобилях, выпущенных после 2035 года. Как передает Day.Az, об этом сообщает rbc.ru со ссылкой на заявление министра транспорта ФРГ Фолькера Виссинга и представителя Еврокомиссии по вопросам "Зеленого пакта для Европы" Франса Тиммерманса.

"Мы пришли к соглашению с Германией о будущем использовании топлива в автомобилях", - заявил Тиммерманс. По его словам, теперь начнется работа по утверждению стандартов выбросов углекислого газа (CO₂) для автомобилей.

По словам Виссинга, транспортные средства с ДВС также могут быть вновь зарегистрированы после 2035 года, если они используют только топливо с нейтральным выбросом CO₂.