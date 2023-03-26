В Казахстане планируют установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо

Министерство энергетики Казахстана представило проект приказа по установлению предельных оптовых цен на бензин и дизтопливо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Zakon.kz.

"Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость: бензин марки Аи-80 - 93 161 тенге за тонну; бензин марки Аи-92 и Аи-93 - 193 649 тенге за тонну; дизельное топливо (летнее, межсезонное) - 236 156 тенге за тонну", - говорится в документе.

Публичное обсуждение продлится до 30 марта.

Отметим, что в январе в РК регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным, а в феврале Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта.