В Барселоне прошла демонстрация против открытия фермы по разведению осьминогов

Активисты собрались в Барселоне на демонстрацию против открытия фермы по разведению осьминогов в Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, уникальное промышленное хозяйство должно стать первым в мире. Демонстрация была приурочена ко Всемирному дню прекращения рыбной ловли, который был учрежден в 2017 году группой по защите прав животных из Швейцарии. Испанский поставщик морепродуктов инвестирует €58 млн в строительство фермы. Предполагается, что хозяйство сможет поставлять около 3 тыс. т осьминога в год.