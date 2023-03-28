https://news.day.az/world/1550094.html Стрельба в американской школе - есть погибшие
Стрельба в американской школе - есть погибшие
Трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы, произошедшей в понедельник в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси).
Как передает Day.Az, об этом ообщает полицейский департамент Нэшвилла на своей странице в Twitter.
По его данным, стрельбу в школе устроила 28-летняя женщина. Ранее Reuters со ссылкой на представителя полиции, сообщал, что стрельбу открыла девочка-подросток.
Полицейский департамент Нэшвилла сообщил о ликвидации стрелявшего.
"Полиция приняла меры в отношении стрелявшего, который в результате погиб", - говорилось в сообщении полицейского департамента.
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