https://news.day.az/world/1550108.html Протестующие во Франции захватили Лувр
Протестующие во Франции захватили Лувр
Парижский Лувр сначала окружили, а затем захватили протестующие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, протестующие расположились в знаменитой стеклянной пирамиде, главном входе комплекса, и потребовали пересмотреть повышение пенсионного возраста в стране.
К ним присоединились и сами работники Лувра.
В итоге один из крупнейших музеев мира оказался недоступен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре