Протестующие во Франции захватили Лувр

Парижский Лувр сначала окружили, а затем захватили протестующие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, протестующие расположились в знаменитой стеклянной пирамиде, главном входе комплекса, и потребовали пересмотреть повышение пенсионного возраста в стране.

К ним присоединились и сами работники Лувра.

В итоге один из крупнейших музеев мира оказался недоступен.