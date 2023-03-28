https://news.day.az/world/1550126.html Автобус едва не уплыл вместе с пассажирами в Дагестане - ВИДЕО
Автобус едва не уплыл вместе с пассажирами в Дагестане - ВИДЕО
Автобус с пассажирами на борту едва не ушел в плаванье на реке Сулак в Дагестане. Кадры с произошедшим очевидцы публикуют в Сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель автобуса хотел пересечь реку Сулак в Кизилюртовском районе по понтонному мосту. Пассажиры пытались убедить его, что затея может закончиться плохо, и оказались правы.
В результате автобус понесло течением реки. К счастью, фургон зацепился за борт, и машину не унесло. Пострадавших нет.
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