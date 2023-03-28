Более 500 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Более 500 тыс. человек вышли на улицы французских городов, выражая несогласие с пенсионной реформой.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД.

Как отмечает издание, "в акциях, которые прошли в 214 коммунах Франции, по подсчетам полиции, приняли участие 556 тыс. человек".

Это в полтора раза меньше, чем в ходе акций 23 марта, когда на улицы вышли почти 850 тыс. человек, и вдвое меньше, чем 7 марта (1 млн человек), указывает Le Figaro.

Акции в рамках десятого дня действий против пенсионной реформы сопровождались беспрецедентными мерами безопасности. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, безопасность в ходе акций по всей стране обеспечивают около 13 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 5,5 тыс. в Париже.