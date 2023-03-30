https://news.day.az/world/1550779.html Финляндия вступит в НАТО - в ближайшие дни
Финляндия вступит в НАТО - в ближайшие дни
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна вступит в НАТО в ближайшие дни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Шведское радио", так он прокомментировал сообщение о том, что Турция ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО уже на текущей неделе.
"Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе", - заявил Ниинистё.
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