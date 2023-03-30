Финляндия вступит в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна вступит в НАТО в ближайшие дни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Шведское радио", так он прокомментировал сообщение о том, что Турция ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО уже на текущей неделе.

"Я уверен, что они скоро пойдут дальше. Может быть, уже на нынешней неделе", - заявил Ниинистё.