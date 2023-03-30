Маск «сверг» Обаму в Twitter

Аккаунт американского миллиардера и главы Tesla Илона Маска стал самым читаемым в принадлежащей ему социальной сети Twitter. Как сообщает The Verge, бизнесмен обошел по количеству подписчиков бывшего президента США Барака Обаму, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Илон Маск "сверг" бывшего президента Барака Обаму с поста самого популярного человека в Twitter", - говорится в статье. В настоящее время у миллиардера 133 068 709 подписчиков, а у Обамы - 133 042 819. Количество фолловеров указывается на главной странице каждого из аккаунтов соцсети.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. В The Verge уверены, что это, несомненно, помогло резко увеличить количество его подписчиков по сравнению с Обамой. Отмечается, что в июне 2022 года глава Twitter набрал 100 млн подписчиков, и в последующие месяцы это число только продолжало расти.

В перерывах между публикацией мемов Маск использует свой аккаунт, чтобы сообщать о различных изменениях, происходящих в Twitter. Он также проводил опросы подписчиков о некоторых важных решениях, таких как возвращение бывшего президента США Дональда Трампа на платформу и должен ли Маск уйти с поста генерального директора Twitter.

В настоящее время Обама в основном использует свою учетную запись для анонса мероприятий, благотворительных акций или публикации воспоминаний о своей работе на посту президента.