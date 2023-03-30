На севере США сошел с рельсов поезд с этанолом

В Миннесоте (США) сошли с рельсов несколько вагонов поезда с этанолом. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил пожарный департамент города Реймонд, где произошла катастрофа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, сообщается, что катастрофа произошла примерно в 1:00 на западной окраине американского города Реймонд в округе Кандийохай. Жителей города эвакуировали в Принсбургскую школу.

Позже в этот день департамент сообщил, что город недоступен для населения и объявил о том, что в Церковь Единства можно доставить бутилированную воду и питание для пожарных.

"Эти храбрые люди трудятся уже много часов, и еще несколько часов работы у них еще впереди. Будем благодарны за любую помощь", - отмечается в сообщении на странице департамента в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

Как сообщает CNN со ссылкой на слова генерального директора по связям с общественностью BNSF Railway Лены Кент, поезд перевозил смешанные грузы, в том числе этанол и кукурузный сироп.