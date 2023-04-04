В Мекке начали работать велосипеды скорой помощи

Медицинские власти Саудовской Аравии ввели специальные велосипеды и мотоциклы, чтобы предложить услуги скорой помощи верующим в Мекке, 4 апреля сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Велосипеды скорой помощи эксплуатируются Управлением Красного Полумесяца Саудовской Аравии для оказания медицинской помощи в местах, доступных только для пешеходов, куда обычные машины скорой помощи не имеют доступа, сообщил канал.

Услуга была разработана для текущего сезона Умры или малого хаджа, пик которого обычно приходится на священный месяц Рамазан.

Число мусульман, которые молились и совершали умру в Большой мечети в Мекке в первые 10 дней Рамазана, достигло 9,3 млн, сообщил на этой неделе саудовский новостной портал Ajel.