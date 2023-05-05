Турция представила инновационное вооружение для дронов

Турецкая оборонная компания Baykar представила автономную мини-крылатую ракету, запускаемую с помощью дронов. Baykar разработала ударную систему Kemankes для вооружения своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Akinci, Bayraktar TB2 и Bayraktar TB3, говорится в заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на The Defense Post.

Ракета оснащена системой автопилота с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), имеет продолжительность полëта один час. По данным производителя, оптическая система наведения с ИИ ракеты помогает ей "идентифицировать и поражать цели с высокой точностью даже в сложных условиях".