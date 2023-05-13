Эрдоган призвал сплотить усилия во имя сильной и развитой Турции

За последние два десятилетия Турция добилась весомых успехов во многих областях жизни: от высоких технологий до образования, от оборонной сферы до энергетики, от аграрного сектора до культуры, спорта, молодежи и здравоохранения. Об этом говорится в статье президента Реджепа Тайипа Эрдогана под заголовком "Сообща к новым целям", опубликованной в субботу в одной из газет, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства отметил, что за все эти годы правления приоритетом для него оставалось развитие инфраструктуры страны. "Ни одно государство мира не в силах наращивать свою мощь без развитой сети дорог, тоннелей и аэропортов. Единственной нашей целью было и остается формирование долгосрочного фундамента развития Турции. Значимость проделанной работы станет более ясной в будущие годы. Каждый житель нашей страны станет свидетелем обогащения Турции", - говорится в публикации политика.

Эрдоган подчеркнул, что копирование зарубежных технологий или сборка иностранной техники не могут обеспечить реальной конкуренции с развитыми государствами, поэтому важно делать ставку на отечественную промышленность и разработки, показателем чему является также первый турецкий электромобиль TOGG.

Другим важным приоритетом, турецкий лидер назвал минимизацию энергетической зависимости Турции.

Эрдоган привлек внимание к началу разработки газового месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря. "Мы также смогли обнаружить в стране крупные запасы нефти, делаем ставку на возобновляемую энергетику. Не случайно, что именно в нашей стране открылась самая большая солнечная электростанция в Европе, растет число ГЭС", - констатировал президент.

По его словам, самой большой мечтой для него остается укрепление мощи родной страны. В данной связи Эрдоган призвал сограждан сплотить усилия во имя сильной и развитой Турции.