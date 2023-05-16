ЕС огорчило решение Грузии

В Европейском Союзе сожалеют, что власти Грузии приняли решение возобновить авиасообщение с РФ, утверждает официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По словам Стано, подобное решение лишь вызывает опасения за европейский путь Грузии.

"Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты..." - заявил Стано.

Как добавил политик, со стороны Евросоюза и ряд партнеров введены санкции против авиасектора РФ и не разрешаются полеты в, из и над Россией.

Ранее, стало известно, что российские авиакомпании запросили у грузинских властей разрешение на восставление деятельности в Грузии.