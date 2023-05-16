Пассажиров первого рейса из Москвы в Тбилиси ждет сюрприз

Прибытие первого рейса из Москвы в аэропорту Тбилиси заявлено после почти четырехлетнего перерыва на 19 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, партия "Дроа" заявила, что встретит рейс акцией протеста и назначила сбор на полдень в пятницу на площади Первой Республики, откуда двинется колонна машин в аэропорт.

"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", - заявила лидер "Дроа" Элене Хоштария.

Снимать посадку, акцию и брать интервью у пассажиров собираются почти все грузинские СМИ.

Ранее, мы писали о реакции ЕС на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.