Пассажиров первого рейса из Москвы в Тбилиси ждет сюрприз
Прибытие первого рейса из Москвы в аэропорту Тбилиси заявлено после почти четырехлетнего перерыва на 19 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, партия "Дроа" заявила, что встретит рейс акцией протеста и назначила сбор на полдень в пятницу на площади Первой Республики, откуда двинется колонна машин в аэропорт.
"Мы не имеем ничего против пассажиров, это не наше дело, кому и куда лететь, но мы покажем России и всему миру, что этот самолет не встречают с аплодисментами", - заявила лидер "Дроа" Элене Хоштария.
Снимать посадку, акцию и брать интервью у пассажиров собираются почти все грузинские СМИ.
Ранее, мы писали о реакции ЕС на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.
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