Каким будет состав нового правительства Турции?

Новое правительство Турции приступит к работе не позднее 5 июня, ряд ключевых министров из прежнего кабмина могут сохранить свои посты. Об этом, как передает Day.Az, сообщила в четверг газета Ekonomim со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития.

По данным издания, после первого тура президентских выборов 14 мая в ПСР начат подбор кандидатов в новое правительство. Свои должности, как отмечается, скорее всего сохранят глава Минобороны Хулуси Акар, министр экологии и градостроительства Мурат Курум, министр труда и социальной безопасности Ведат Бильгин.

Ранее сообщалось, что в правительстве также могут остаться главы МИД и МВД Мевлют Чавушоглу и Сулейман Сойлу.

В парламент нового созыва по итогам парламентских выборов, которые прошли 14 мая одновременно с президентскими, были избраны 16 членов турецкого правительства. Подавляющее большинство из них продолжит работу в качестве законодателей. Процедура назначения министров начнется после утверждения ЦИК итогов второго тура президентских выборов, назначенных на 28 мая. Произойти это должно 1 июня. В течение трех дней новый президент должен принять присягу и провести кадровые назначения. Не позднее 5 июня новый кабинет министров приступит к исполнению своих обязанностей, пишет газета, выражая уверенность, что Эрдоган одержит победу во втором туре.

Издание также не исключает, что спикер парламента Мустафа Шентоп будет назначен вице-президентом Турции.