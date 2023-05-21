Папарацци отказались отдавать фото, сделанные во время погони за Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл потребовали, чтобы фотоагентство передало им кадры, снятые папарацци во время "почти катастрофической" погони в Нью-Йорке, но им отказали. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

В письме фотоагентству Backgrid адвокаты герцогов Сассекских заявили, что фотографии нужны, чтобы Меган и Гарри смогли в будущем улучшить свою безопасность.

"Настоящим мы требуем, чтобы Backgrid немедленно предоставила нам копии всех фотографий, видео и/или фильмов, снятых вчера вечером внештатными фотографами после того, как пара покинула мероприятие, и в течение следующих нескольких часов", - заявили их адвокаты в письме агентству.

Однако юристы Backgrid отказали адвокатам Меган и Гарри в их просьбе, отметив, что американцы давно отказались от "королевской прерогативы".

"В Америке, как вы, я уверен, знаете, собственность принадлежит ее владельцу: Третьи лица не могут просто потребовать отдать ее им, как это, возможно, могут сделать короли. Возможно, вам следует рассказать своим клиентам, что английские правила королевской прерогативы требовать от граждан передачи их собственности короне были отвергнуты этой страной давным-давно. Мы стоим на стороне наших отцов-основателей", - говорится в письме юристов агентства.