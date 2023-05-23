https://news.day.az/world/1566389.html Армянские авиакомпании готовятся считать потери
Армянские авиакомпании готовятся считать потери
Армянские авиакомпании ожидаются сильного снижения выручки в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, всему виной восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.
Местные авиакомпании готовятся подсчитывать убытки, связанные с отменами рейсов. В связи с отсутствием прямых рейсов между Россией и Грузией, Армения функционировала в качестве хаба, обеспечивая связь между Россией и Грузией.
В данный момент царит неопределенность и авиаперевозчики не исключают сокращения количества рейсов между Ереваном и Тбилиси.
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