Армянские авиакомпании готовятся считать потери

Армянские авиакомпании ожидаются сильного снижения выручки в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, всему виной восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.

Местные авиакомпании готовятся подсчитывать убытки, связанные с отменами рейсов. В связи с отсутствием прямых рейсов между Россией и Грузией, Армения функционировала в качестве хаба, обеспечивая связь между Россией и Грузией.

В данный момент царит неопределенность и авиаперевозчики не исключают сокращения количества рейсов между Ереваном и Тбилиси.