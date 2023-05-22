Китай усомнился в мирных намерениях США

Китай сомневается в искренности намерений США наладить отношения, поскольку Вашингтон призывает Пекин возобновить переговоры на высшем уровне, однако продолжает вводить санкции. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дипломат отметила, что американская сторона, с одной стороны, требует переговоров, а с другой, всеми возможными способами "подавляет и сдерживает Китай". "Они налагают санкции на китайских чиновников, организации и компании - в чем искренность и смысл таких переговоров?" - добавила она.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства призвала США немедленно "отменить санкции, устранить препятствия и создать благоприятные условия для диалога".