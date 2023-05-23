Япония стремится нарастить военный потенциал
Ключевая нижняя палата парламента Японии во вторник проголосовала за принятие нескольких законопроектов об источниках финансирования роста военных расходов. Инициатором принятия пакета законопроектов стал правящий блок во главе с Либерально-демократической партией Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Законопроекты предусматривают создание специального фонда, который будет наполняться, в частности, из неналоговых поступлений, и средства из которого пойдут на повышение оборонных расходов. В рамках новой законодательной базы также предусматривается использование на оборонные нужды части средств, собранных в виде особого налога с населения на восстановление районов, пострадавших от разрушительного цунами в марте 2011 года. Инициатива правящего блока столкнулась с острой критикой со стороны оппозиции, которая ранее попыталась выразить недоверие министру финансов Сюнъити Судзуки. Демаршами оппозиционные партии пытались затормозить принятие пакета законопроектов, однако в итоге не смогли помешать находящемуся в большинстве правящему блоку.
Теперь законопроекты должны быть приняты в верхней палате парламента, где за правящим блоком закреплено большинство мест.
Правительство Японии ранее приняло решение к 2027 году вдвое увеличить военные расходы и довести их по аналогии со странами НАТО до 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Предполагается, в частности, создать ракетный потенциал, позволяющий наносить удары по территории потенциального противника.
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