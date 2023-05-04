Дания увеличит вложения на укрепление оборонного потенциала

Дания увеличит военные расходы для поддержания мощи и качества своих вооруженных сил на 38 млрд крон ($5,66 млрд). Это следует из финансового отчета Министерства обороны, который был представлен исполняющим обязанности главы военного ведомства Троельсом Лундом Поулсеном, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, для решения накопившихся проблем необходимо выделить около 27 млрд крон ($4 млрд), которые пойдут на оснащение, здания, информационные технологии и личный состав ВС. Кроме того, 11 млрд крон ($1,66 млрд) предполагается вложить в личный состав и материальную часть в свете развития общемировой ситуации в области безопасности и экономики, что требует больше ресурсов для обеспечения должного уровня обороноспособности.

"На протяжении многих лет ситуация в области политики безопасности истощала вооруженные силы. В то же время надо признать, что мы, политики, в течение нескольких расчетных периодов принимали решения на основе предположений, которые оказались неверными. Это означает, что сейчас перед нами стоит серьезная задача по восстановлению фундамента вооруженных сил, прежде чем мы будем строить их дальше на основе нового соглашения [парламентских партий]", - приводятся в пресс-релизе Минобороны слова Лунда Поулсена