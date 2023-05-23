Турция демонстрирует успехи оборонпрома

В Турции произведен второй тестовый пуск отечественной баллистической ракеты "Тайфун".

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, пуск ракеты, разработанной компанией Roketsan при поддержке Управления оборонной промышленности при Администрации Турции, произведен 23 мая в 06:44 по местному времени из района черноморского аэропорта Ризе-Артвин.

Во время пуска внутри и по периметру аэропорта были приняты усиленные меры безопасности.

Первый пуск баллистической ракеты "Тайфун" был произведен из этого же района 18 октября 2022 года.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил тогда, что ракета пролетела расстояние в 561 км, а дальность поражения планируется довести до 1000 км.

Баллистические ракеты дальностью до 300 км определяются как "Тактические баллистические ракеты", а ракеты дальностью от 300 до 1000 км - "Баллистические ракеты малой дальности".

Ракета "Тайфун", как ожидается, скоро поступит на вооружение, что значительно повысит потенциал сдерживания ВС Турции.