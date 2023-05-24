Турция испытала ракету для дронов

В Турции испытали мини-ракету компании ROKETSAN с лазерным наведением Mete. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Боеприпас запущен с помощью беспилотной системы Gök Alp, разработанной оборонной компанией PAVO Group.

Согласно сообщению, тестирование Mete перед началом серийного производства достигло завершающего этапа.

Беспилотная система Gök Alp способна функционировать в самых сложных условиях. Она спроектирована таким образом, что не подвергается воздействию факторов боевых действий. Этот эффект достигнут благодаря грузоподъемности 13 кг и 35-минутному времени работы Gök Alp, а также передовым технологиям, которыми он оснащен.

Мини-ракетная система с лазерным наведением METE способна запускаться с использованием 40-миллиметровых гранатометов нового поколения. Она имеет эффект, превышающий максимальную дальность действия существующих боеприпасов для обычных гранатометов.

METE, который может быть запущен одним членом персонала из гранатомета, предназначен для встраивания в турели мини-беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), беспилотных наземных транспортных средств (БПЛА), беспилотных морских транспортных средств и (IDA) наземных транспортных средств. Имеет легкий вес и небольшие размеры.

По словам Альпера Озбилена, председателя правления группы PAVO, МЕТЕ был успешно интегрирован в систему беспилотных летательных аппаратов Gök Alp в соответствии с концепцией БПЛА.

"Gök Alp, первая платформа, на которой используется МЕТЕ. Ее отличительными чертами являются как полезная грузоподъемность, так и способность оставаться недосягаемой для обстрелов", - рассказал он.