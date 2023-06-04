Население Ирана отвергает режим мулл

Каждый год, начиная с 1979 года, Исламская Республика отмечает годовщину революции, свергнувшей монархию.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, по центральным улицам проходят марши, а площади украшают флагами, воздушными шарами и плакатами с революционными и религиозными лозунгами.

Правительственные СМИ утверждают, что 21 миллион иранцев приняли участие в праздновании этого года, после многомесячных общенациональных протестов с требованием фундаментальных экономических, социальных и политических изменений.

Результаты соцопроса, проведенного совместной инициативой "Открытые данные Ирана" среди пользователей социальных сетей, дают другую картину.

Около 97 процентов респондентов заявили, что не участвовали в торжествах, а 91 процент заявили, что никто из членов их семей не участвовал.

83% респондентов заявили, что никогда не участвовали в митингах, посвященных годовщине революции.

В опросе участвовали 1280 пользователей социальных сетей в течение 19 дней.

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