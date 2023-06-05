Семилетний модельер утверждает, что он стал реинкарнацией Гуччи

Семилетний модельер из США говорит, что стал реинкарнацией Гуччи, пишет Oddity Central. Школьник делает платья с четырех лет и знает про модельера все, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мать Макса Александра рассказала, что талант сына проявился внезапно. Ребенок начал рассказывать ей о женской моде, а потом попросил женщину сделать для него манекен, на котором он демонстрировал свои наряды. Кроме того, платья ребенка настолько обрели популярность, что среди его клиентов есть даже Шэрон Стоун.

Родители Макса считают, что страсть к моде заложена в его генах, потому что бабушка и дедушка школьника занимались модельным бизнесом. Сам же мальчик уверяет, что он реинкарнация модельера Гуччи.

Александр мечтает однажды возглавить модельный дом Gucci или основать собственную студию, когда вырастет.