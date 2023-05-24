Япония высказала свою позицию о вступлении в НАТО

Япония не имеет планов вступать в НАТО, а решение об открытии представительства Североатлантического альянса в стране пока не принято. Об этом заявил в среду премьер-министр Фумио Кисида, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", - сказал он. Коснувшись возможности открытия представительства альянса в Японии, глава правительства отметил, что эта тема обсуждается, но "до настоящего времени никаких решений принято не было".

В то же время он подчеркнул, что его страна продолжит укреплять сотрудничество с государствами - членами НАТО и их союзниками ввиду сложных испытаний, с которыми сейчас столкнулся международный порядок.