Франция продолжает дестабилизировать Южный Кавказ

Франция продолжает попытки расширить сферу влияния и дестабилизировать Южный Кавказ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сегодня прошла встреча главы Минобороны Армении Сурена Папикяна и Посла Франции в Армении Анн Луйо.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего армяно-французского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности. По просьбе Посла Папикян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Ранее мы писали о том, что Франция приступила к прокси-войне против Азербайджана. Западные аналитики считают, что этот шаг Франции наносит удар стратегическим интересам НАТО.