Турция создает комиссию для подготовки дорожной карты нормализации отношений с Сирией

Комиссия для подготовки дорожной карты нормализации отношений между Турцией и Сирией соберется в ближайшие дни. Об этом сообщил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По итогам встречи в Москве мы приняли решение создать комиссию для подготовки этой дорожной карты. С нашей стороны в нее войдет замминистра иностранных дел Бурак Акчапар и, конечно, представители других ведомств - Минобороны, разведки, МВД. Это будет четырехсторонняя комиссия. В ближайшие дни она соберется и начнет работу над дорожной картой", - цитирует Чавушоглу газета Hürriyet.

Чавушоглу сообщил, что к настоящему времени более 550 тыс. сирийцев вернулись из Турции на родину. "Быстрыми темпами ведется работа по отправке новых групп. Цель - вернуть беженцев, прибывших в Турцию из районов, контролируемых режимом (властями Сирии под руководством президента Башара Асада - прим. ТАСС), в эти же регионы. Для этого мы будем проводить необходимые переговоры", - сказал он.

Ранее мы писали о позиции Чавушоглу в отношении мигрантов из Сирии.