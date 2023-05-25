На границе Казахстана и Узбекистана застряли более тысячи фур

На границе Узбекистана и Казахстана наблюдается большое скопление грузовых автомобилей.

Как передает Day.Az, в качестве причины указывается резкое увеличение перевозок сельскохозяйственной продукции в последние дни.

Согласно информации, пресс-службы государственного таможенного комитета Узбекистана, представители руководства таможенных и пограничных органов двух стран посетили ряд контрольно-пропускных пунктов, изучили обстановку на месте и встретились с водителями простаивающих фур.

Узбекская сторона для решения проблемы предложила перевести пункт пропуска "Малик" (Узбекистан) - "Сырдарья" (Казахстан) с дневного на круглосуточный режим работы, а также упростить режим регистрации транспортных средств. Также предложено увеличить пропускную способность грузовых автомобилей через погранично-таможенные посты "Яллама" (Узбекистан) - "Б.Конысбаев" (Казахстан) до 700 автомобилей в сутки за счет внедрения передовых информационных технологий.