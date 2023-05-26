Работники крупнейшего завода Coca-Cola выйдут на забастовку

Сотрудники крупнейшего в Европе завода Coca-Cola намерены выйти на двухнедельную забастовку в период с 8 по 22 июня из-за низких зарплат при сверхприбылях компании. Об этом сообщает профсоюз Unite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотни сотрудников крупнейшего в Европе завода безалкогольных напитков в Уэйкфилде проголосовали за проведение забастовки... из-за размеров зарплат, которые не отвечают кризису стоимости жизни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за забастовку проголосовали 87% работников на фоне сообщений о £15 млн дохода у отделения компании в Европе. При этом мероприятие могут отменить, если Coca-Cola увеличит сотрудникам зарплаты в соответствии с уровнем инфляции в Великобритании.