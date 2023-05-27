Следующий в Иран российский теплоход сел на мель

Теплоход "Порт Оля-2", следующий из Астрахани в иранский порт Амирабад, сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), проход судов перекрыт.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

"27 мая, в 19:33 (18:33 мск), в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 143-м км ВКМСК сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад, Исламская Республика Иран (порт приписки - Астрахань, экипаж - 14 человек). Повреждения судна, разлива топлива нет. На борту [находится] навалочный груз общей массой 4546,509 т. Проход судов перекрыт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для снятия судна с мели направлен буксир.