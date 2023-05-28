Предварительные итоги второго тура президентских выборов в Турции

В Турции завершилось голосование на втором туре президентских выборах.

Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени.

Day.Az ведет онлайн трансляцию с последними данными об итогах голосования.

По предварительным подсчетам, на выборах лидирует действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получивший 55,26% голосов избирателей, сообщает Высший избирательный совет страны. Его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, набрал 44,74%.

Напомним, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек. Согласно итогам подсчета голосов, тогда Эрдоган набрал 49,52% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88%, Синан Оган - 5,17%, Мухаррем Индже - 0,43%. Поскольку никто из кандидатов не получил более 50 процентов голосов, сегодня состоялся второй тур.