https://news.day.az/world/1569153.html Кадры столкновений сербских демонстрантов и сил KFOR на севере Косово
Кадры столкновений сербских демонстрантов и сил KFOR на севере Косово
В результате столкновений сербских демонстрантов и сил KFOR на севере Косово пострадали десятки военнослужащих НАТО. Также сообщается о применении военными слезоточивого газа и оружия против сербов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре