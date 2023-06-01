Кадры столкновений сербских демонстрантов и сил KFOR на севере Косово
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В результате столкновений сербских демонстрантов и сил KFOR на севере Косово пострадали десятки военнослужащих НАТО. Также сообщается о применении военными слезоточивого газа и оружия против сербов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.