Европарламент утвердит план широкомасштабного производства боеприпасов в ЕС

Европарламент на мини-сессии в Брюсселе 1 июня проголосует по разработанному Еврокомиссией плану по налаживанию широкомасштабного производства боеприпасов в странах Евросоюза для поставок в Украину и восполнения собственных запасов, говорится в опубликованной в среду повестке дня сессии. Для финансирования этого плана ЕС выделит из своего бюджета €500 млн и до €1 млрд из внебюджетного Европейского фонда мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нормативный акт о поддержке производства боеприпасов предусматривает ограниченные меры поддержки, включая дотации в €500 млн (из бюджета ЕС - прим. ТАСС), что обеспечит наращивание производственных возможностей в ЕС. Это позволит справиться с существующим недостатком снарядов, ракет и их компонентов", - говорится в проекте доклада, который предстоит утвердить евродепутатам.

Ранее на сессии в Страсбурге Европарламент одобрил ускоренную процедуру для принятия данного законопроекта в кратчайшие сроки. Все ведущие фракции Европарламента - Европейская народная партия (бывшие христианские демократы), социалисты и либералы уже объявили о поддержке этого плана.

Евросоюз ставит перед собой первостепенную задачу довести выпуск снарядов и ракет до 1 млн в год и продолжать наращивать их выпуск. Координирует эту работу еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который стремится активно привлечь частные инвестиции в милитаризацию экономики ЕС. В своим выступлениях он подчеркивает важность гарантировать бизнесу, что спрос на снаряды и ракеты в Европе не упадет даже после завершения военного конфликта в Украине.