Пашинян прояснил позицию по вопросу мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность установления мирных отношений со всеми соседями.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью CNN Prima News.

Глава армянского правительства отметил следующее: "Сложность не в геополитике, сложность в географии, потому что как бы ни менялась геополитика в мире, наша география от этого не изменится. И по этой причине, особенно сейчас, мы предлагаем и предложили нашему народу следующее политическое видение: главной целью нашей внешней политики должны быть нормальные отношения, прежде всего, с нашими непосредственными соседями. Как бы трудно это ни звучало даже на слух, потому что история принесла с собой очень много сложностей, очень много негативного наследия.

Отметим, что Пашинян и раньше говорил о мире.