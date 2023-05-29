Пашинян снова заговорил о мире

Единственное, что гарантирует внешнюю безопасность - это мир. Об этом в Национальном Собрании на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год заявил 29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, глава правительства сказал, что ничто другое, по его мнению, не гарантирует внешнюю безопасность.

"Мы видим, что есть страны, имеющие самые сильные армии. Тем не менее, это не гарантирует их внешнюю безопасность, поскольку нет мира", - отметил Пашинян.

По его убеждению, необходимо постоянно повышать и развивать устойчивость, а также возможности во всех остальных аспектах.

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