Армения готовит новые провокации против Азербайджана?

Затраты госбюджета Армении в 2022 году составили 2 трлн 242,6 млрд драмов (по текущему курсу $5,75 млрд), или 98% от плана. Об этом говорится в отчете о выполнении бюджета за прошлый год, слушания по которому начались в парламенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по сравнению с 2021 годом, расходы выросли примерно на 12%. При этом, расходы на капитальное строительство (инфраструктур, школ, больниц и так далее) выросли сильнее, чем текущие расходы (зарплаты в госсекторе, пенсии, госзаказ по медицинским услугам и др): первые - на 78%, вторые - всего на 4,2%.

Капзатраты составили 389,1 млрд драмов (по текущему курсу около миллиарда долларов). Особенно сильно они выросли в оборонном секторе - в 2,6 раза, составив 237,4 млрд драмов ($608 млн), и были выполнены на 100%. Объем гражданского строительства вырос примерно на 20%, составив 151,7 млрд (около $390 млн). При этом, растут объемы строительства на собственные средства и сокращаются - на средства зарубежных кредитов.

Учитывая возросшее количество вооруженных провоцаций армян, всплеск которых наблюдался после каждого раунда переговоров, возникает вопрос о целях, которые преследует правительство Армении увеличивая военные расходы.