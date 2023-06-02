Иран будет готовить армянских операторов дронов

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди заявил о готовности ИРИ сотрудничать с дружественными странами в области подготовки операторов БПЛА, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"Факультет БПЛА был открыт в Военно-воздушной инженерной академии имени Шахида Саттари в Иране, и мы готовим операторов в этой области в течение нескольких лет, и мы объявили дружественным странам, что готовы сотрудничать с ними в этой области", - отметил он.

"Мы работаем над планом создания дронов, уклоняющихся от радаров, чтобы они оставались в безопасности от врага. Радар Bumi Havapayeh был успешно протестирован некоторое время назад, и мы получили от него положительный ответ. В ближайшее время мы оснастим этой РЛС (радиолокационная станция - ред.) все истребители", - добавил он.

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