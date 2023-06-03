https://news.day.az/world/1570322.html Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аныткабир
Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аныткабир
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после принесения присяги на церемонии инаугурации посетил мавзолей Аныткабир, где похоронен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
Как сообщает в субботу Day.Az, он возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтил его память.
Напомним, что во втором туре президентских выборов в Турции 28 мая победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган с 52,18% голосов.
Отметим, что сегодня в Великом национальном собрании Турции состоялась церемония инаугурации Президента Реджепа Тайип Эрдогана. Ожидается, что Президент Турции позже объявит новый состав Кабинета министров.
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