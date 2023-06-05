Маргарита Симоньян назвала армян "племенем"

Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян вчера была в ударе. Выступая на одной из передач на местном ТВ, она признала, что Армения не обладала государственностью и была "сгустком племен". Собственно говоря, это и так известно, но любопытно отметить в какой форме было сделано это признание.

Такое чувство, что Симоньян забыла свои корни и пытается откреститься от своей натуры и от армянства. Дешевая пропагандистка поняла, что в Армении ей ничего не светит и никому она там не нужна. Но мы прекрасно знаем какая она внутри. Глупая, не способная к какому-либо расчету и пустослов, который что-то говорит, а смысловой нагрузки в этом не бывает.

И знаем это не только мы. Даже блогеры, которые являются более открытыми людьми по своей природе, поработав с этой третьесортной писакой, не стесняются в выражениях и открыто высказываются об уровне интеллекта Симоньян.

В очередной раз ей не хватило понимания того, что она наплела в прямом эфире. Фактически, она оскорбила целую нацию, пусть и свою, пусть и с проблемами, присущими ей. Это было в стиле Симоньян: глупо, бестактно, алогично и убого. Любой нормальный человек, услышав этот бред, без сомнения, почувствовал себя отвратительно.

Но ее поведение можно охарактеризовать рационально. Ей хочется и для нее необходимо оставаться на слуху, а для этого нужно одно из двух: профессиональные навыки или то, что сейчас модно называть словом "хайп". С первым полная безнадега. Поэтому приходится компенсировать вторым. Ну а как еще оставаться на слуху, если не с помощью скандалов?

Мы прекрасно помним, как она учила своих детей убивать, вселяя в них ненависть. Она может попытаться обмануть людей, не знающих ее хорошо. Но мы знаем какая она и чего от нее стоит ждать, полная глупости, ненависти и неумеющая быть. При первом же удобном моменте она снова начнет извергать поток того, что она считает мыслями, для восхваления армянской идеи. Только вот будет поздно. Ибо и в Армении откажутся от дешевого и никому не нужного популиста.

Только вот жалко адекватных людей, которые вынуждены видеть клоунаду в исполнении этого создания.