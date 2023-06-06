Военные США могут быть причастны к гибели семьи американского бизнесмена

Военно-воздушные силы США могут быть причастны к крушению гражданского самолета. Известно, что на перехват бизнес-джета, на котором летели дочь и внучка американского бизнесмена Джона Румпеля, вылетали истребители F-16. Всего через несколько минут после встречи с боевыми самолетами бизнес-джет разбился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, Пентагон тут же объявил, что истребители к крушению не причастны. Впрочем, военные признались, что F-16 выполнили довольно опасный маневр - выпустили рядом с гражданским самолетом тепловые ловушки.

Также специалисты подметили и тот факт, что самолет с семьей Румпеля залетел в воздушное пространство Вашингтона в момент, когда в городе находился президент США Байден - он как раз играл в гольф. Этим можно объяснить нервную реакцию военных.

Трагедия в США произошла 4 июня. Самолет Cessna Citation, на борту которого находились дочь и внучка американского бизнесмена Джона Румпеля, а также няня ребенка и пилот, потерпел крушение в Вирджинии. Известно, что бизнес-джет падал по спирали, достигнув на пике скорости 550 километров в час. До этого самолет, предположительно, летел на автопилоте, не реагируя на попытки перехвата со стороны истребителей.