В Индии IT-компания закрыла своих сотрудников в здании на время рабочего дня
В Индии IT-компания закрывает своих сотрудников в офисном здании, чтобы они не могли выйти на улицу во время рабочего дня, пишет India Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как пишут местные СМИ, охранники в офисном здании используют тяжелые цепи и навесные замки, чтобы не выпускать людей. Один из сотрудников службы безопасности рассказал, что выполняет требование одного из менеджеров компании.
После того, как инцидент был предан огласке, в компании заявили, что произошло какое-то недоразумение, а проблема была решена "в течение нескольких минут".
"Это было отклонением от нормы и противоречило нашим ценностям и культуре как организации. Мы сожалеем о неудобствах, вызванных этим инцидентом", - рассказал представитель компании Coding Ninjas.
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