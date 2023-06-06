В Индии IT-компания закрыла своих сотрудников в здании на время рабочего дня

В Индии IT-компания закрывает своих сотрудников в офисном здании, чтобы они не могли выйти на улицу во время рабочего дня, пишет India Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, охранники в офисном здании используют тяжелые цепи и навесные замки, чтобы не выпускать людей. Один из сотрудников службы безопасности рассказал, что выполняет требование одного из менеджеров компании.

После того, как инцидент был предан огласке, в компании заявили, что произошло какое-то недоразумение, а проблема была решена "в течение нескольких минут".

"Это было отклонением от нормы и противоречило нашим ценностям и культуре как организации. Мы сожалеем о неудобствах, вызванных этим инцидентом", - рассказал представитель компании Coding Ninjas.