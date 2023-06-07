https://news.day.az/world/1571256.html США наказали Иран
Ранее мы писали о том, что США ввели санкции против иранских чиновников.
США наказали Иран
Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти китайских компаний и четырех граждан КНР за вовлеченность в иранскую баллистическую программу.
Как передает Day.Az, об этом сообщает американское финансовое ведомство.
Вторичные санкции вводятся за нарушение действующих в отношении торговых и машиностроительных компаний, зарегистрированных в Пекине, Циндао, Гонконге и других районах КНР и их руководителей.
Санкции также коснулись одной иранской компании и двух граждан Ирана.
Ранее мы писали о том, что США ввели санкции против иранских чиновников.
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