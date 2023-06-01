США ввели санкции против иранских чиновников

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении лиц, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции и отрядом "Гудс" КСИР.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

Отмечено, что США добавили в список санкций 3 физических лица, 1 компанию и 2 высокопоставленных чиновников разведывательной организации SEPA.