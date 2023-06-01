https://news.day.az/world/1569763.html США ввели санкции против иранских чиновников
США ввели санкции против иранских чиновников
Министерство финансов США объявило о введении новых санкций в отношении лиц, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции и отрядом "Гудс" КСИР.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.
Отмечено, что США добавили в список санкций 3 физических лица, 1 компанию и 2 высокопоставленных чиновников разведывательной организации SEPA.
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