https://news.day.az/world/1571378.html Болгария позволит США и дальше использовать свои военные базы
Болгария позволит США и дальше использовать свои военные базы
Болгарский парламент отказался расторгнуть соглашение об использовании военных баз страны Соединенными Штатами. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации агентства, с предложением расторгнуть соглашение выступила партия "Возрождение".
"Национальное собрание Болгарии в среду отклонило предложение партии "Возрождение" о прекращении действия ...соглашения об оборонном сотрудничестве между Болгарией и США от 2006 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение предусматривает совместное использование с вооруженными силами США четырех военных объектов в Болгарии.
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