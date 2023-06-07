США намерены регулировать применение искусственного интеллекта в военной сфере

Соединенные Штаты хотели бы разрабатывать нормы применения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере вместе с Россией и Китаем. С таким заверением выступила во вторник заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что речь идет о вопросах, о которых следует думать всем странам, которые [им] следует принимать во внимание - в плане того, как они рассматривают применение ИИ в вооруженных силах. Так что мы никого на данном этапе не исключаем. Мы действительно хотим посмотреть, что на этот счет думают [другие] страны", - заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства США, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность. Она комментировала вопрос о том, как Вашингтон смотрит на участие Москвы и Пекина в обсуждении вопросов, относящихся к подготовке правил применения ИИ в военных целях.

"Мы на текущем этапе считаем, что речь идет о теме, по которой <...> мы хотим говорить со всеми странами", - повторила Дженкинс. На реплику ведущего дискуссии о том, что, следовательно, дверь для таких дискуссий открыта, она ответила утвердительно. "Да, дверь открыта", - сказала дипломат. При этом она отвергла предположение о том, что, возможно, США даже не следует начинать такие обсуждения с Россией и Китаем, поскольку ни Москва, ни Пекин якобы не согласятся с той точкой зрения, которую излагает Вашингтон. "Мы не знаем [как факт], что они с этим не согласятся. Так что нам сначала надо продолжать вести эти консультации", - подчеркнула замгоссекретаря.

Вместе с тем она уточнила, что США не поддерживают идею создания уже сейчас "юридически обязывающих документов" по некоторым новым технологиям. "На этот счет [между США и другими странами] есть разница во мнениях", - признала Дженкинс. По ее утверждению, США считают развитие таких технологий столь быстрым, что пока не следует оформлять в целях их регулирования обязывающие договоренности.

США приняли и обнародовали в феврале политическую декларацию "об ответственном военном применении" ИИ и автономных систем. Как признал тогда Госдепартамент США, этот документ состоит из серии принципов, не накладывающих на Вашингтон никаких юридических обязательств. По замыслу американской администрации, декларация должна помочь в обеспечении "международного консенсуса" по вопросам того, как вооруженные силы должны ответственным образом применять ИИ и автономные системы при проведении своих операций.

Представляя декларацию на международном совещании в Гааге, Дженкинс сказала, что американская сторона "приглашает все государства" присоединиться к ней "в имплементации международных норм", регулирующих "разработку и применение" в ВС ИИ и автономных систем.