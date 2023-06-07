Создание газового хаба в Турции могут ускорить

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил журналистам о появлении возможности ускорить решение вопроса о газовом хабе в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сроки (организации газового хаба в Турции. - "Газета.Ru") пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", - рассказал министр.

Ранее экономист, профессор Сейфеттин Эрдоган заявил, что проект по созданию "газового хаба" в Турции, предложенный российскими властями, может принести Анкаре дополнительные доходы в размере $30-35 млрд.

Преимуществом проекта для Турции назвали возможность покупать природные ресурсы, включая нефть и газ, по более выгодным ценам. Кроме того, благодаря его реализации также вырастет дипломатическая значимость страны на международной арене, пояснил аналитик.