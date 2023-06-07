https://news.day.az/world/1571468.html Избран председатель парламента Турции
Избран председатель парламента Турции
В парламенте Турции в среду, 7 июня прошли выборы председателя законодательного органа страны 28-го созыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в третьем туре голосования в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции проголосовали 584 депутата.
Кандидат в спикеры от правящей партии (AKP) Нуман Куртулмуш избран председателем Великого Народного Собрания Турции, получив 321 голосов.
Куртулмуш является опытным политиком. В свое время он занимал посты пресс-секретаря правительства, заместителя премьер-министра, министра культуры и туризма.
Нуман Куртулмуш женат, имеет троих детей.
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